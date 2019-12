Ex Ilva | Conte in visita a Taranto | “Lo Stato ci metterà la faccia Vogliamo migliorare

(Di martedì 24 dicembre 2019) Alla vigilia di Natale il premier Giuseppefaper ribadire che “locila“. Il presidente del Consiglio si è presentato all’ospedale ‘Santissima Annunziata’ dove ha incontrato i medici e si è recato in alcuni reparti, tra cui l’Oncoematologia pediatrica. Subito dopo laall’exe l’incontro con lavoratori e sindacati dell’impianto siderurgico. “Stiamo lavorando al piano industriale, abbiamo ormai confermato che ci sarà il coinvolgimento delloquesto piano, renderlo sempre meno carbonizzato, loè una garanzia per tutti”, ha dettoin un punto stampa. “Sono qui per portare la testimonianza dell’attenzione e della premura per questa comunità ferita. Quando sono venuto qui ho promesso che il sistema Italia avrebbe lavorato per ...

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

rep_bari : Il premier Conte a Taranto: visita in ospedale e all'ex Ilva. 'Per il piano industriale sono fiducioso' [aggiorname… - repubblica : Il premier Conte a Taranto: visita in ospedale nel reparto intitolato a Nadia Toffa e all'ex Ilva. 'Cantiere Tarant… - ardigiorgio : “Su #ilva lo stato ci metterà la faccia”. Se sono queste due, auguri. Nel frattempo ci stiamo mettendo i soldi.… -