Cagliari | una porta per due | Olsen ha convinto ma a gennaio torna Cragno

Leggi la notizia su calcionews24

(Di martedì 24 dicembre 2019), in vista della seconda parte della stagione i sardi vedranno anche il rientro didopo l’infortunio Ilchiude l’anno con la sconfitta rimediata contro l’Udinese ma rimane comunque un inizio di stagione sa incorniciare questo per i sardi. Al rientro dalle vacanze ci sarà però da risolvere un’altra questione che riguarda la. Come riil Corriere dello Sport infatti nel 2020 è previsto il ritorno di Alessiodopo il lungo infortunio alla spalla destra che ha costretto il portiere ai box per la prima parte della stagione. Sarà difficile per Maran ristabilire le gerarchie, si perché in quest mesinon ha fatto rimpiangere il classe ’94. Difficilmente ora accetterà dire a fare il secondo, così come se dovesse succedere il contrario per. Intanto la Roma rimane alla finestra, potrebbe approfittarne per ...

ItalianAirForce : Un bimbo di appena 1 mese è in volo in una culla termica a bordo di un velivolo #Falcon900 dell'… - Sandrino_14 : #24dicembre con la sindrome del viaggiatore sardo: - Prenotare Amsterdam-Olbia fa schifo perchè Olbia-Cagliari è u… - cagliariturismo : #Cagliari regala ai turisti e ai residenti uno spettacolo indimenticabile: #MadameOpera. La grande dama, alta 4 met… -