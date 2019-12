Alcuni hacker cinesi sono riusciti a superare l’autenticazione a due fattori

Leggi la notizia su wired

(Di martedì 24 dicembre 2019) L’autenticazione a 2è stata violata (Photo Illustration by Omar Marques/Sopa Images/LightRocket via Getty Images) I ricercatori di sicurezza di Fox-It hanno scoperto che un gruppo dicollegato al governo cinese è riuscito a bypassare il meccanismo di sicurezza dela due(2Fa). La 2Fa è una funzione di protezione progettata per assicurare che un solo utente possa accedere al proprio account anche nel caso la password venga scoperta da qualcun altro. Cona dueè necessario confermare l’accesso inserendo, da un dispositivo registrato, un codice d’accesso generato volta per volta. All’interno dell’operazione Wocao, Fox-It ha identificato l’azione di cyber-spionaggio del gruppo diidentificati come Apt20 ai danni di enti governativi, fornitori di servizi nel campo dell’aviazione, assistenza sanitaria, ...

