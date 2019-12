(Di martedì 24 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoIl Questore di Napoli, su proposta del Commissariato Vomero, ha disposto la sospensione per 7 giorni dell’autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di un bar in piazza Immacolata al Vomero. Il provvedimento si è reso necessario essendo stata accertata la somministrazione di bevande alcooliche a, ai quali non è stato richiesto il documento di identità. Inoltre, in occasione di due controlli è stata rilevata la frequentazione del locale da parte di soggetti con precedenti di polizia. Il provvedimento è dunque finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per la pubblica sicurezza. L'articoloaiproviene da Anteprima24.it.

Leggi la notizia su anteprima24

anteprima24 : ** Alcol ai minorenni, movida fuorilegge: sequestri e denunce ** - NapoliToday : #Cronaca Alcol a minorenni, chiuso bar al Vomero - babypumpkinpie : @LastNaverName per carità bere ci sta ma con moderazione A TUTTE LE ETÀ. Io sono sconvolta perché non si è fermato… -