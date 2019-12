Xbox Series X potrebbe avere un grande e inaspettato vantaggio su PS5 al momento del

Leggi la notizia su eurogamer

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Secondo delle nuove indiscrezioni,X avrà unrispetto a PlayStation 5 aldel lancio. Più specificamente, nuove voci affermano cheX avrà molti più giochi e più esclusive al lancio rispetto a PS5. Le voci provengono dal giornalista russo Anton Logvinov, a volte affidabile in passato, come, ad esempio, per l'annuncio di Hellblade 2 e Death Stranding per PC.Detto questo, il giornalista afferma che PlayStation 5 non avrà un'unica esclusiva importante aldel lancio, e la sua line-up di lancio sarà fortemente rafforzata dalle versioni migliorate di popolari esclusive PS4. Nel frattempo, Logvinov afferma cheX avrà pronte 12-16 esclusive al lancio.Leggi altro...

