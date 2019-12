Omicidio Khashoggi, 5 condanne a morte

La procura saudita ha condannato acinque persone per l'di Jamal Kashoggi, il giornalista saudita scomparso il 2 ottobre 2018 dopo essere entrato nel suo consolato a Istanbul. Altri 3 imputati sono stati condannati al carcere per l'di, che sarebbe stato strangolato e fatto a pezzi nella sede diplomatica. Saoud al Qahtani, ex consigliere del principe ereditario ben Salman, non è stato processato e il generale Al Assiri, ex n°2 dell'intelligence saudita, è stato assolto per insufficienza di prove.(Di lunedì 23 dicembre 2019)