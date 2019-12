“Non è giusto…” Gaia e Camilla investite a Roma | le prime parole di una delle mamme

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Continuano le indagini sulla trageda di, che ha visto la morte di due ragazze di 16 anni,, tranciate da una macchina in corsa in direzione Ponte Milvio. Alla guida il 20enne Pietro Genovese, figlio del noto regista. Di questa mattina la la notizia che più ha sconvolto il web: le dichiarazioni di Paolo Genovese rilasciate all’agenzia Ansa: “Il dolore pere per i loro genitori è insopportabile. Siamo una famiglia distrutta è una tragedia immensa che ci porteremo dentro per sempre”. Le indagini continuano, seppur con importanti dettagli sulla dinamica della tragedia. I segni sono visibilissimi sul cofano anteriore del suv di Genovese sequestrato immediatamente dagli inquirenti, così come lo smartphone del ragazzo. Si presume che, al momento dell’impatto, il ragazzo stesse al telefono. “Ho assistito all’incidente. E’ una scena che non dimenticherò ...

