L’Intervista di Chico Forti a Le Iene | “Mi hanno messo le catene | ma non mi hanno

Leggi la notizia su tpi

(Di lunedì 23 dicembre 2019) L’intervista a Ledi, l’italiano condannato negli Usa Nella serata di domenica 22 dicembre, la trasmissione Leha proposto un’intervista esclusiva a, l’italiano condannato negli Usa per omicidio e il cui caso ha sollevato parecchi dubbi nell’opinione pubblica italiana. Sono state proprio Lea riaccendere i riflettori sulla vicenda(qui il riassunto completo del caso), arrestato nel 1998 per l’omicidio di Dale Pike, figlio di Anthony Pike, dal qualestava acquistando il Pikes Hotel. La storia di, l’italiano condannato negli Stati Uniti per omicidio, che nel 2000 è stato ritenuto da una giura colpevole “oltre ogni ragionevole dubbio” e condannato al carcere a vita, si è sempre dichiarato innocente. Nella lunga intervista (qui il link) esclusiva realizzata da Gaston Zama,ha ...

redazioneiene : Da 20 anni Chico è rinchiuso in un carcere di massina sicurezza in Florida, all’ergastolo per un omicidio di cui si… - maurobuontempi : RT @gretamatarrese: Chico Forti, l'intervista: 'Mi hanno messo le catene ma non mi hanno cambiato' - Le Iene - Crisflorida09 : RT @Gianlucaimpa: Chico Forti, l'intervista: 'Mi hanno messo le catene ma non mi hanno cambiato' - Le Iene -