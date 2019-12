La sardina Jasmine scrive a Salvini | Combatto per tutte le donne | anche

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 23 dicembre 2019) “Matteoperleper sua figlia”. Sono le parole diCristallo, attivista del movimento delle Sardine, vittima di attacchi social da settimane. “Da oggi ho una ragione in più per non arretrare di un passo e difendere il mio diritto al dissenso, a battermi per un mondo civile, in cui lenon vengano brutalizzate. Lo devo alle, a mia figlia edalla sua”, ha scritto la coordinatrice di ’6000 Sardine’ in Calabria in un messaggio in cui si rivolge al leader della Lega, che negli scorsi giorni sulla sua pagina Facebook aveva postato un link all’intervento della leader delle Sardine calabresi a Otto e mezzo sotto il quale sono seguiti molti commenti e insulti.Cristallo, rivolgendosi avia social, hachiesto: “Racconterà a sua figlia che espone foto ...

