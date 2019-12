Fastweb e Linkem insieme per accelerare la costruzione dell’infrastruttura 5G FWA

Leggi la notizia su tuttoandroid

(Di lunedì 23 dicembre 2019) La rete via etere attuale è una LTE FWA ma adessovoglionolo sviluppo di una FWA basata sul 5G L'articoloperladell’infrastruttura 5G FWA proviene da TuttoAndroid.

StartMagNews : #Fastweb e #Linkem accelerano sullo sviluppo delle reti #5G Fixed Wireless Access. L’azienda di Calcagno sarà anche… - EnricoVerga : fortuneitalia: RT LinkemSpa: #DavideRota annuncia fortuneitalia l’accordo con Fastweb per costruire reti #5GFWA ind… - fortuneitalia : RT @LinkemSpa: #DavideRota annuncia @fortuneitalia l’accordo con @Fastweb per costruire reti #5GFWA indipendenti “Grazie al know how unico… -