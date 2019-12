Enrico Chiesa spiega | «Federico lavora per tornare | su Commisso…»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 23 dicembre 2019)ha parlato del figlioa margine dell’evento del centenario del club del Figline. Le sue paroleha parlato a margine dell’evento del centenario del Figline dove ha vestita la maglia del club nelle vecchie C1 e C2. Queste le parole dell’ex attaccante del Parma raccolte da Tuttomercatoweb.– «, al centro sportivo, per recuperare dalla caviglia. Non è andato neanche via perché deve allenarsi ogni giorno perdall’infortunio. ci auguriamo possa recuperare al più presto. Ok le feste, ma serve che si metta prima possibile a disposizione della squadra». COMMISSO – «Persona eccezionale. C’è stata grande empatia, sono rimasto contento e credo lo sia stato pure lui dalle parole che ha detto. Finito l’incontro ci siamo abbracciati e c’è un bellissimo rapporto, anche con Pradè e ...

