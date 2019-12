Domenico dopo il trapianto di 4 organi | «Per me sarà per sempre Natale»

Leggi la notizia su vanityfair

(Di lunedì 23 dicembre 2019) «Sono rinato e questa nuova vita voglio tenermela stretta».Gatta festeggia il primodella sua seconda vita nata da unrecord. All’inizio di ottobre, in un intervento durato 14 ore, gli sono stati trapiantati quattro: entrambi i polmoni, il fegato e il pancreas. Per lui questo 25 dicembre ha un significato speciale. «Il più bel regalo l’ho già ricevuto da chi mi ha donato glie dai medici delle Molinette Sembra retorico, ma vi assicuro che non lo è: grazie a questo specialeper meper» ha detto dal reparto di Terapia Intensiva Universitaria dell’ospedale torinese dove è stato trasferito con un volo di Stato dal Policlinico di Bari. Il 47enne affetto da una grave forma di fibrosi cistica era in coma. Del trasferimento non ricorda nulla. «Ricordo però la sofferenza di quando ero costretto a uscire di casa col ...

