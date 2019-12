Con lo streaming pirata di Star Wars | L’ascesa di Skywalker potrebbero clonarvi la carta

Leggi la notizia su wired

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Quando un evento mediatico attira un elevato numero di utenti, i criminali informatici cercano sempre un modo per approfittarne. È successo con Game Of Thrones, con The Mandalorian e ora è il turno didi. Siccome la possibilità di vedere un film senza pagare il biglietto del cinema attrae tantissimi utenti, i cybercriminali sfruttano i portali che offrono i filmti income esca per la diffusione di malware e phishing di informazioni personali online. I film sono una delle principali forme di intrattenimento a cui gli utenti cercano di accedere gratuitamente, il che crea terreno fertile per gli attacchi informatici. Loonline, i torrent e altri metodi di distribuzione digitale, spesso, violano il copyright dei contenuti, eppure rimangono una popolare fonte di contenuti gratuiti. I ricercatori di sicurezza dei Kaspersky Lab hanno ...

