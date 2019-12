Avellino | impatto fra due vetture | due ragazze ricoverate in ospedale

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 24 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Incidente in pieno centro ad. E’ quanto avvenuto nella tarda serata di oggi nei pressi dell’incrocio di Via Roma, poco distante dalla chiesa di San Ciro. Il bilancio è di dueferite presso il “Moscati” diin autoambulanza. L’è avvenuto tra una Fiat Panda ed una Ford C-Max. Nelle prossime ore si avrà il quadro completo delle condizione, ma fortunatamente non sono in pericolo di vita. Sul posto i sanitari del 118, Polizia e i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza i due veicoli. Durante l’è stato sradicato il cartello segnaletico nei pressi dell’incrocio. La zona non è nuova ad incidenti del genere. L'articolofra due: dueinproviene da Anteprima24.it.

