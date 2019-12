Leggi la notizia su cronacasocial

(Di lunedì 23 dicembre 2019) C’è stato un momento in cui il rapporto trae Anastasia Kylemnyk stava per chiudersi una volta per tutte. Acerti comportamenti della sua ragazza evidentemente non andavano più giù, ma lebene, «aveva un gran senso di protezione verso di lei e probabilmente certi atteggiamenti non lo convincevano appieno», dice, il papà. Avevano litigatoe Anastasia qualche tempo prima del delitto. Bisticci che non erano passati inosservati in casa, dove la baby sitter 25enne di origine ucraina era ormai ospite fissa. Lei che nella sua casa all’Alberone dove vivono anche la mamma con il compagno, la sorellina più piccola e uno zio, sembrava non volesse restarci troppo. Aveva già provato una volta a condividere un appartamento con un’amica ma poi avevano discusso e lei se ne era andata. Era il periodo in cui i ragazzi avevano cominciato a frequentarsi e ...

CronacaSocial : Alfonso Sacchi: “Mio figlio Luca voleva lasciare Anastasia”. La rivelazione del padre. Ecco perché. LEGGI??… - zazoomnews : “Luca voleva lasciare Anastasiya”: la rivelazione di Alfonso Sacchi - #“Luca #voleva #lasciare #Anastasiya”: - infoitinterno : Luca Sacchi, tutti i dubbi di papà Alfonso: «Anastasiya, bugie e telefonate notturne. Troppe cose non tornano» -