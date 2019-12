Supercoppa Lazio-Juventus streaming | dove vederla | no Rojadirecta

Leggi la notizia su inews24

(Di domenica 22 dicembre 2019)vedere la gara. Alle 17.45 il fischio d’inizio della partita, che si preannuncia spettacolare e ricca di gol. La gara è valida per laItalia, la coppa nazionale del calcio nostrano. Parallelamente alla nuova forza che sta investendo la Serie A, anche la Coppa Italia diviene più interessante. Ciò grazie … L'articolo: noproviene da www.inews24.it.

amnestyitalia : Oggi Loujain non potrà assistere alla Supercoppa Juventus-Lazio in Arabia Saudita. Protagonista della campagna per… - forumJuventus : ??? MATCH DAY ??? ?? Supercoppa Italiana ???? Lazio ?? 17:45 ??? Rai Uno ?? #JuveLazio - gsaksa : ???? I risultati delle partite giocate in Supercoppa Italiana tra la Juventus e la S.S Lazio #SupercoppaItaliana -