Perché il gruppo oggi vale più di un amore

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 22 dicembre 2019) Francesco Alberoni Nella nostra epoca domina un'ideologia (che Cristina Cattaneo ha chiamato l'ideologia del XXI secolo) che invita tutti gli individui a sentirsi totalmente liberi senza regole, permessi o autorizzazioni. Non solo noi immaginiamo di agire in uno sterminato campo vuoto, come se il mondo fosse un'immensa pianura, ma lo facciamo senza che qualcuno possa ordinare o proibire alcunché, senza bisogno di governi e protezioni. Una grande spinta in questo senso ce la dà la straordinaria facilità dei consumi, per cui puoi avere subito quello che vuoi. Amazon realizza qualsiasi sogno del consumatore, ti manda tutto ciò che desideri il giorno dopo a casa, e tu restituisci ciò che non ti piace. L'individuo moderno si sente in rapporto con tutti attraverso Internet ed ha l'impressione che non vi siano ostacoli reali sul suo cammino. È convinto che se ha una buona idea può ...

