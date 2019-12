Luciana Littizzetto non vuole ballare con Roberto Bolle | “Una volta mi ha rotto una

Leggi la notizia su tv.fanpage

(Di domenica 22 dicembre 2019) Il re del balletto italiano è intervenuto come ospite a Che tempo che fa per presentare il suo show Danza con me in onda il 1 gennaio.ha svelato che nel corso dello spettacolo lo vedremopersino con Benigni. Simpatico l'aneddoto die sui suoi "trascorsi" dolorosi col ballerino.

damy85twit : RT @Nicola2019ITA: Stasera Luciana Littizzetto è vestita come un albero di Natale ?? #Rai2 #CTCF - Nicola2019ITA : Stasera Luciana Littizzetto è vestita come un albero di Natale ?? #Rai2 #CTCF - Rossaliena : Luciana Littizzetto in IG Stories ?????? -