LIVE – Juventus-Lazio 1-1

(Di domenica 22 dicembre 2019) Supercoppa Italiana,: formazioni, risultato e marcatori. In palio a Riyad il primo trofeo italiano. RIYAD (ARABIA SAUDITA) – Supercoppa italiana,: formazioni, risultato e marcatori. A Riyad in palio il primo trofeo italiano. Segui con noi gli aggiornamenti del match Supercoppa Italiana,: risultato, marcatori e tabellino1-1 Marcatori: 17′ Luis Alberto (L), 45′ Dybala (J)(4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Demiral, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri(3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari M., Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic S., Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi S. Arbitro: Sig. Gianpaolo Calvarese di Teramo Note: Ammoniti: Matuidi (J); Lucas Leiva (L) Subito molta tensione in ...

