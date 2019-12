Compleanno di Piero Angela | il 91enne festeggia con un nuovo format

Leggi la notizia su notizie

(Di domenica 22 dicembre 2019) Nato il 22 dicembre del 1928 a Torino,mostra fin da giovanissimo una smisurata passione per il giornalismo e il sapere. Inizia lavorare come cronista radiofonico, diventando poi un inviato. Sarà persino conduttore del telegiornale in Rai, azienda nella quale ha conseguito alcuni dei traguardi più importanti della sua lunga carriera. Ha ideato e presentato numerosi programmi di divulgazione, diventando a tutti gli effetti un’icona nel settore documentaristico e un divulgatore dalle capacità straordinarie. Nel 1981 la svolta con “Quark”, che solo 3 anni dopo, per il grande successo riscontrato, gli permetterà di ottenere il suo primo Telegatto. “Quello che cerchiamo di fare è soprattutto non annoiare, perché molte volte le trasmissioni culturali sono una gran noia. Credo invece che si possano spiegare le cose più difficili in modo facile. Forse è più ...

