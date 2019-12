Si alza una Voce libera La Carfagna ci prova ma Silvio non approva L’ex ministra crea

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 21 dicembre 2019) Non ha ricevuto la benedizione diBerlusconi, “”, l’associazione che Maraha presentato ieri mattina nella Sala del Consiglio della Camera di Commercio a Roma. “Ho avuto da Maral’offerta della presidenza onoraria della sua associazione ma ho detto di no, perché in un partito libero, aperto al confronto credo sia inutile far nascere un’associazione che finisce per essere una corrente politica nel partito e che finisce per dividere”. Così il Cavaliere, ma la sua ex pupilla non è si persa d’animo e ha risposto, un po’ piccata: “La nostra associazione nasce per includere e aggregare, non per dividere” ha spiegato. “Dicono che questa associazione sia inutile? Non potevano farmi augurio migliore. Fu detto che stavo facendo una cosa inutile anche quando presentai la legge sullo stalking, una delle cose di cui vado più fiera”. Per poi ammorbidire i toni: ...

