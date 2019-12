Leggi la notizia su ilnapolista

(Di sabato 21 dicembre 2019) Ilsubisce lacontro l’se di Ivan Gotti. La squadra sarda, dopo aver perso in casa contro la Lazio, lascia punti anche in trasferta alla Dacia Arena. Dopo il gol del vantaggio segnato da De Paul, al 34′ del primo tempo, ilha pareggiato con Joao Pedro nella ripresa, all’84’. Poi, pochi secondi dopo, il gol con cui l’se ha sancito la vittoria, targato Fofana. Grande rammarico, nelle fila sarde, per non essere riusciti a sfruttare le occasioni avute nel corso della gara, tra cui un palo di Nainggolan a metà del primo tempo che avrebbe potuto cambiare il corso della. Il match si chiude con ladei rossoblu per 2-1. Nel finale ilè rimasto in dieci per l’espulsione di Pisacane per somma di cartellini gialli. L'articoloper il. A ...

napolista : Seconda sconfitta consecutiva per il Cagliari. A Udine la partita termina 2-1 I rossoblu finiscono in dieci… - vivere_sardegna : Cagliari, Dacia Arena stregata: vince l’Udinese, rossoblù sfortunati e arriva la seconda sconfitta di fila… - AnsaSardegna : Serie A: Udinese-Cagliari 2-1. Seconda sconfitta di fila per i rossoblù, Fofana decisivo #ANSA -