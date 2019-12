Sci alpino | discesa della Val Gardena a forte rischio! Pioggia | neve e nebbia | abbassata

inLOMBARDIA : Sciare #inLombardia In attesa dei Giochi Olimpici invernali, Bormio sarà protagonista il 28 e 29 dicembre con la Co… - inLOMBARDIA : A SCIARE IN TRENO! 30 km di piste per lo sci alpino che si snodano fino ad un'altezza di 2.000 metri, nella ski are… - _Carabinieri_ : Coppa del Mondo Sci Alpino - St. Moritz (SUI): nella Specialità SuperG Femminile, ottima prestazione della nostra a… -

(Di sabato 21 dicembre 2019) Il meteo, purtroppo, continua a fare i capricci in Val, sedetappa di Coppa del Mondo di scimaschile 2019-2020. Dopo l’interminabile superG di ieri, nel corso del quale le condizioni meteorologiche hanno alterato l’esito finalecompetizione, oggi è in programma lalibera sulla mitica Saslong ma, stando a quanto riportato dal comunicato dalla FISI, si preannuncia una giornata decisamente complicata. La giuria, infatti, ha deciso di abbassare la partenzaprova dia quella del supergigante. Alle ore 11.15 verrà presa una decisione relativamente al viagara che, da programma, è prevista alle 11.45. In questo momento in pista c’è molta, piove al traguardo e nevica nella zonaparte alta. Condizioni, quindi, davvero critiche e la ricognizione degli sciatori è stata posticipata proprio per i motivi citati. ...

Le previsioni meteorologiche non promettevano nulla di buono a Val d'Isere (Francia) e nei fatti la nevicata prevista nella notte è arrivata puntuale. Sulla pista Oreiller-Killy, dove è in programma la prova della discesa libera femminile valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020, l'inizio della gara è stata posticipato alle ore 11.00 (originariamente il via era alle ore 10.30) per consentire all'organizzazione di ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.20 Amici di OA Sport, la partenza della Discesa della Val Gardena è stata abbassata a quella del superG. Si è abbattuta una fitta nevicata e le previsioni non sono buone neppure per la mattinata. Alle 11.15 la giuria deciderà se modificare l'orario di partenza. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA Discesa FEMMINILE DI VAL D'ISERE DALLE 11.00 (SABATO 21 DICEMBRE) I pettorali di partenza ...

Si annuncia grande battaglia nella discesa libera della Val d'Isere valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Sulla pista Oreiller-Killy, infatti, le protagoniste del Circo Bianco al femminile saranno impegnate in una prova che prende il via senza una sicura favorita, ma con la notevole incognita meteo. Le previsioni meteo della zona della Savoia della regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi, infatti, parlano di vento forte, ...

Dopo l'infinito super-G, secondo appuntamento per gli uomini-jet in Val Gardena. E' in programma oggi la discesa libera sulla Saslong con la speranza che questa volta la nebbia non sia ancora la grande protagonista della giornata. Rispetto alla gara di ieri, gli atleti toccheranno tutti i punti più difficili della pista, comprese le "Gobbe del Cammello", completamente escluse dalla tracciatura del supergigante. La ...

Sarà un sabato ad altissima velocità per quel che riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Il Circo Bianco, infatti, propone due discese libere. Si inizierà con quella femminile in Val d'Isere, quindi si passerà alla Val Gardena dove saranno di scena gli uomini, dopo il SuperG di ieri. Le donne saranno le prime a gareggiare, dalle ore 10.30, con la nostra Sofia Goggia pronta a puntare di nuovo al bersaglio grosso. Gli uomini, ...

Dopo l'infinito super-G di ieri (causa interruzione per nebbia), oggi è in programma la Discesa libera sulla Saslong in Val Gardena. Grande attesa in casa Italia per un Dominik Paris che vuole rompere il tabù su una pista che non vede vincere un azzurro in questa specialità addirittura dal 2001. L'austriaco Vincent Kriechmayr punta alla doppietta, ma attenzione allo svizzero Beat Feuz e soprattutto ai norvegesi Kjetil Jansrud ed ...