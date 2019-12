Milano | rapisce la figlia 11enne per portarla in Siria E’ caccia all’uomo

Leggi la notizia su newsmondo

(Di sabato 21 dicembre 2019) Ilno Maher Balle ha rapito la, all’uscita di scuola. La bambina era rientrata dalladopo tre anni.– Si sono perse le tracce di una bambina di 11 anni, la quale è stata prelevata dal padre all’uscita di scuola. Il rientro dallaFin qui niente di strano, senonché nel 2016 la piccola era stata già rapita dal padre, il 42enneno Maher Balle, il quale l’aveva portata in. Dopo una delicata operazione internazionale di polizia, dopo tre anni la bambina era stata riportata in Italia dal Medio Oriente. fonte foto https://twitter.com/andreacorsini La battaglia della madre L’era dunque rientrata alo scorso 28 novembre, dopo il rapimento operato dal padre il 31 dicembre 2016. La madre, Mariana Veintimilla, ecuadoriana di 53 anni, si era spinta fino a Beirut per cercare la ...

