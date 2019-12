Maltempo Sardegna | allagamenti nel Sud | chiusa la SS197

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 21 dicembre 2019) Per, seguiti alle piogge di questi giorni nel Sud, è stato provvisoriamente chiuso un tratto della strada statale 197 ‘Di San Gavino e del Fluminì, all’altezza di La Plassas. Il traffico è stato deviato, dato che la strada èin entrambe le direzioni dal km 40,800 al km 41,100. Sul posto sono presenti il personale dell’Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.L'articolonel Sud:laMeteo Web.

emergenzavvf : #Maltempo da ieri in Umbria, Marche, Lazio, Campania, Calabria, Sardegna e Sicilia: svolti dai #vigilidelfuoco 2.40… - DPCgov : ?? #allertaARANCIONE, mercoledì #18dicembre, su parte di Lombardia e Sardegna. #allertaGIALLA in 5 regioni. ??? Avvis… - Sardegna24ore : Maltempo, disagi sulle strade dell’Isola: chiusa la statale 197 per allagamento -