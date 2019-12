LIVE Inter-Genoa 0-0 | Serie A 2020 in DIRETTA | spingono i nerazzurri alla ricerca del

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019)A CALCIO IN TEMPO REALE CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15′ Cassata prova il cross ddestra, ma spazza via il pallone De Vrij. 13′ Punizione di Candreva dsinistra per Gagliardini che colpisce di testa, para facilmente Radu. 11′ Alza il baricentro l’che prova a spingere per tentare di segnare la rete del vantaggio. 9′ Gran cross di Biraghi che attraversa tutta l’area di rigore, Vecino va molto vicinodeviazione vincente. 7′ Esposito stoppa e tira da fuori, tiro debole pallone che finisce sulle mani di Radu. 5′ Ritmi molto bassi, squadre che si stanno ancora studiando. 3′che prova a comandare il gioco con il suo possesso p. 1′ Inizia la partita! 17.57 I giocatori stanno per entrare in campo, tutto pronto a San Siro. 17.54 L’ha perso solo uno degli ...

Inter : LIVE! Da Appiano Gentile la conferenza di Antonio Conte alla vigilia di Inter-Genoa - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Inter-Genoa, il primo tempo dell'incontro che si gioca al Meazza (live) - charliemchouse : Inter-Genoa, il primo tempo dell'incontro che si gioca al Meazza (live) -