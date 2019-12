L' aggressione choc dell' ucraino | così rompe il dito all' infermiere

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 21 dicembre 2019) Federico Garau L', completamente ubriaco, aveva appena devastato un locale notturno nel centro di Genova. Trasportato al pronto soccorso del Galliera, ha proseguito con le proprie intemperanze, aggredendo il personale medico Nuovo episodio di violenza avvenuto all'interno di una struttura ospedaliera ai danni degli operatori in servizio, la notizia in questa circostanza arriva dall'ospedale Galliera di Genova. A rendersi protagonista in negativoa vicenda è un cittadino di nazionalità ucraina, il quale ha aggreunche cercava di calmarlo, arrivando addirittura a fratturargli un. Trasportato al pronto soccorso da un'ambulanza che lo aveva caricato a bordo a causa del suo evidente stato di alterazione psico-fisica, lo straniero era reduce da una furiosa rissa scoppiata in centro a Genova. Nel corsoa violenta colluttazione, lo stesso ...

_DAGOSPIA_ : OMO D'ONORE – AGGRESSIONE CHOC A NAPOLI DOVE UN 17ENNE ACCOLTELLA IL PARTNER... - FireworkCaos_ : RT @Fanclub_dUrso: Oggi a #domenicalive: ?? Video choc di Floriana Secondi e Daniele Pompili dopo la puntata della scorsa settimana ?? Bus… - nico_lai93 : RT @Fanclub_dUrso: Oggi a #domenicalive: ?? Video choc di Floriana Secondi e Daniele Pompili dopo la puntata della scorsa settimana ?? Bus… -