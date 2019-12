Ladro “generoso”, ruba portafoglio a fruttivendolo per offrire da bere agli amici in trattoria (Di sabato 21 dicembre 2019) Un Ladro sicuramente generoso quello che ha rubato il portafoglio del gestore di un fruttivendolo per poi andare in trattoria e offrire da bere a tutti gli amici. Il Ladro, un uomo di 60 anni di nazionalità belga, è stato fermato dalla Polizia in trattoria subito dopo che aveva offerto da bere ai suoi amici. Il furto è avvenuto a Trieste e non si sa se il Ladro era nella città friulana in vacanza o era li per “lavoro”. Di certo però era conosciuto in città visto il suo atteggiamento goliardico di offrire da bere a tutti gli amici in trattoria. L’uomo subito dopo essere stato fermato è stato denunciato per furto e dovrà essere processato. Il 60enne Belga subito dopo l’interrogatorio è stato rilasciato in attesa di processo. L’uomo non si sa se ha oltre la cittadinanza belga anche quella italiana.

