Inzaghi | “Ci siamo preparati a qualsiasi evenienza Voglio una partita molto concentrata”

(Di sabato 21 dicembre 2019) Simoneha parlato in conferenza stampa alla vigilia della Supercoppa che vedrà la Lazio scontrarsi con la Juventus di Sarri. “Domani laè differente rispetto al campionato. In 90-120 minuti si gioca il primo trofeo stagionale. Non bisognerà commettere errori perché si affrontano due squadre che in ogni momento possono far male”. La Lazio vive un buon momento: “in un ottimo momento, veniamo da 8 vittorie consecutive in campionato e la squadra ha delle certezze. La quarta finale in due anni e mezzo, un percorso iniziato da lontano.a sé, diversa da una di campionato, dove si ha tempo di rimediare nellasuccessiva, mentre qui si gioca un trofeo”. Sulla Juventus: “Credo che indipendentemente dalla formazione, la Juventus ha grandissime potenzialità e qualità. Noi ci. Mi sono raccomandato di fare una...

