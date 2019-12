Dove vedere Everton-Arsenal in diretta tv e streaming

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di sabato 21 dicembre 2019)intv e, match valido per la 18a giornata della Premier League 2019/2020, si disputerà sabato 21 dicembre alle ore 13:30 al Goodison Park.sono alla disperata ricerca di tre puntisarà il lunch match che aprirà il programma della 18a giornata di Premier League. Entrambe le squadre non stanno passando un gran momento di forma: una vittoria potrebbe risollevare le sorti in campionato sia dei Toffees che dei Gunners. Dopo aver esonerato Marco Silva, l’ha affidato la propria panchina ad interim all’idolo di casa Duncan Ferguson, in attesa di una risposta definitiva da parte di Carlo Ancelotti, che sembra essere disposto ad accettare l’offerta proposta dal presidente Kenwright. I Toffees occupano momentaneamente la 16a posizione in classifica, distanziandosi di ...

