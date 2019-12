Calcio | la Fiorentina esonera Vincenzo Montella | Beppe Iachini in pole position per la

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) Lahato. L’Aeroplanino non sarà più l’allenatore dei viola, la società è arrivata a questa decisione dopo i pessimi risultati degli ultimi due mesi con cinque sconfitte e un solo pareggio (contro l’Inter) nelle ultime sei partite disputate. Il ko di ieri contro la Roma è risultato decisivo, il pesantissimo 4-1 casalingo ha posto fine all’avventura del tecnico che non è riuscito a portare la squadra ai livelli che ci si aspettava. Laoccupa attualmente il 14esimo posto in classifica con appena 17 punti all’attivo, appena quattro di vantaggio sulla zona retrocessione. La società ha comunicato di volere dare una svolta importante alla stagione in corso e l’obiettivo è quello di scendere in campo con serenità e grinta indispensabili per le prossime partite. Il nome del futuro allenatore verrà comunicato nei ...

