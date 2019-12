10 idee tra SPA | gourmet e relax

Leggi la notizia su vanityfair

(Di sabato 21 dicembre 2019) Per fuggire dalla routine e rilassare corpo e spirito dai ritmi frenetici della vita urbana, non è necessario ritagliarsi un periodo lungo. E, sorpresa, non si deve neanche prevedere un budget pesante. Il segreto è scegliere un rifugio dove nutrire i sensi con esperienze insolite: ambienti confortevoli, cibo scelto e preparato con cura, trattamenti detox e rigeneranti, ma anche paesaggi e arte, per regalare alla vista ricordi indimenticabili e, perché no, per arricchirci culturalmente. Così, la vacanza – anche se breve – diventa il modo per ricaricare le batterie e ripartire con nuove energie. Ecco le 10per resettare lo spirito e coccolare i sensi. Astoria Resort di Seefeld (Austria) – Ci si può andare da sola, in coppia, con i bambini e anche con gli amici a quattro zampe: l’Astoria è, in ogni caso, il posto d’elezione in cui prendersi cura di sé. Pluripremiato ai World Luxury ...

lucianonobili : Una bella mattinata di sole, tra le persone al mercato, per raccontare le idee e le proposte di @ItaliaViva, a part… - fabius10scudi : @Alessio4375 @GabZeno @ntoniom72 Ti ho girato un documento (tra mille possibili) di fonte autorevole che cita il Ma… - sportli26181512 : Montella verso l'esonero: i nomi per la panchina della Fiorentina: Dopo la sconfitta per 4-1 in casa contro la Roma… -