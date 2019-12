Rinnovo Messi | il Barcellona mette sul piatto una cifra da capogiro

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 20 dicembre 2019), primi contatti tra il club blaugrana e il papà-agente della Pulce: poste le basi per un prolungamento da record La lunga storia d’amore tra ile Leo, fresco vincitore del suo sesto Pallone d’Oro, è destinata a proseguire. Con le parti a colloquio per prolungare l’attuale contratto. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, pare che nella giornata di ieri ci sia stato un primo incontro tra il padre-agente del giocatore, Jorge, e la dirigenza catalana. Per discutere deldella Pulce sulla base di un accordo da circa 50 milioni a stagione. Leggi su Calcionews24.com

