Leggi la notizia su newsmondo

(Di venerdì 20 dicembre 2019)tra l’amministrazione straordinaria e, proseguono le trattative sull’ex. I punti del memorandum tra ie la società.(last minute)trae i. A poche ore dal gong le parti hanno trovato l’intesa sul memorandum che di fatto concede una proroga d un altro mese perre a trattare. Fonte foto: https://www.facebook.com/pg/Italia Extrae iIl 20 dicembre era fissato il secondo appuntamento per discutere del ricorso presentato daistraordinari dell’excontro la citazione presentata danel momento più difficile della trattativa. Iavevano inoltre contestato la decisione dei franco.indiani di procedere con la recessione del contratto.e società hanno trovato un...

notizieoggi24 : ArcelorMittal ha raggiunto un accordo di massima con i commissari dell'ex Ilva, per porre le basi per una futura ne… - NewsMondo1 : Ex Ilva, raggiunto accordo di massima tra commissari e ArcelorMittal: si continua a trattare -