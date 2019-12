Carfagna lancia ‘Voce libera’: “Per Berlusconi inutile? Dimostreremo che non lo è”. Nel comitato anche Cottarelli: “Non è scelta politica” (Di venerdì 20 dicembre 2019) Berlusconi ha sconfessato la sua associazione alla vigilia della sua presentazione, bollandola come ‘inutile e divisiva’. Ma la vicepresidente della Camera Mara Carfagna, almeno pubblicamente, tira dritto, pur continuando a negare che sia il primo passo verso una futura scissione dal partito azzurro: “inutile? Non potevano farmi augurio migliore, lo dissero anche sulla legge sullo stalking”, taglia corto. Per poi attaccare: “Dimostreremo che non è così. Forza Italia? A forza di ultimatum, è più la gente che è andata fuori, che non quella che è rimasta dentro”. Alla fine, di fronte ai tentativi partiti dai vertici azzurri, c’è chi si è tirato indietro dalla partecipazione all’iniziativa dell’ex coordinatrice forzista. Ma i parlamentari non mancano, compresi senatori che hanno firmato per chiedere il referendum confermativo sulla ...

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Carfagna lancia