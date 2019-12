Taglio degli eletti | per i partiti ore è rebus sulla durata della legislatura

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Il possibile referendum suldei parlamentari e' il convitato di pietra nella cerimonia di auguri di fine anno di Sergio Mattarella alle alte cariche. Nei capannelli che si snocciolano sotto i lampadari illuminati del salone delle Feste del Quirinale, tra una stretta di mano e qualche frase sottovoce, l'argomento del giorno e' la valutazione delle ripercussioni del referendum. Giuseppe Conte mostra sicurezza: "Abbiamo tanto da fare ancora", la consultazione "non influenza e non puo' influenzare l'agenda" di governo, perche' "sono percorsi istituzionali". "Giorno dopo giorno lavoro per risolvere i problemi" ha assicurato. Poco piu' in la' altri non mostrano altrettanta serenita'. Nessuno vuole commentare apertamente il possibile referendum.Ma a taccuini chiusi tutti ammettono: "La finestra per poter votare si allunga". Anche se tra gli alleati ...

