Piccolo Teatro del Giullare | torna la “Tombola Scostumata”

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Non c’è Natale senza tombola. E le tradizioni aldel(via Incagliati, 2) si rispettano. Così anche quest’anno – sabato 21 e domenica 22 dicembre –lacon Gerardo Amarante e gli Spaccapaese. Amarante costruisce intorno ai numeri estratti una serie d’invenzioni e di trovate. Ed ecco che il rituale dei numeri da tirar fuori dal paniere diventa un pretesto per parlare delle più svariate cose. Racconti veri o di fantasia. Di numero in numero, tra un ambo, un terzo e una quaterna ci sarà un susseguirsi di giochi di parole, di un detto e non detto e di uno svelato a chiare lettere che condurrà il pubblico ad una singolare tombola narrativa. In pratica, sarà unaall’Amarante maniera. A far da contraltare ci sarà la compagnia Spaccapaese nata nel 2004 ...

