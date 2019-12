Nintendo Switch | Il lettore schede prende fuoco per una microSD da 1TB

Leggi la notizia su gamerbrain

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Se avete acquistato unacome sapete ha una memoria interna seppur non generosa come ci si aspetta da una console, considerando le dimensioni dei giochi, per questo motivo si ricorre all’acquisto delle, al fine di espandere la memoria. Tuttavia vi sonocon le quali lapotrebbe non essere compatibile o addirittura potrebbero danneggiare la console, come è successo ad un utente noto come NefariousZhen, il quale ha avuto l’idea di espandere la memoria con una schedina da 1TB SanDisk Extreme Plus 1TB del costo di circa 500 euro! L’utente ha segnalato su Reddit che laha letteralmente fuso e bruciato lo slot della memoria esterna della, causando i danni che potete vedere in foto.è intervenuta affermando che prima di acquistare una scheda bisogna accertarsi della sua ...

