Migranti | Sea Watch 3 è libera di tornare in mare | “Vinto il ricorso | la giustizia

Leggi la notizia su tpi

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Sea3 tornadopo il“Seaha vinto l’appello al Tribunale Civile di Palermo: la Sea3 è! Dopo più di cinque mesi bloccati in porto a Licata, ci stiamo preparando perin. Latrionfa sul (ex) decreto sicurezza”, lo scrive su Twitter lo staff della Ong, sequestrata a Lampedusa a luglio 2019 dopo l’ingresso senza autorizzazione nel porto siciliano voluto dalla capitana Carola Rackete. La 32enne tedesca aveva forzato il blocco imposto dal Viminale per garantire l’approdo ai 41salvati nelle acque territoriali di fronte alla Libia il 12 giugno 2019, che attendevano un porto di sbarco da oltre 15 giorni. Già a settembre la Procura di Agrigento aveva restituito alla Ong la sua nave, ma questa era rimasta sotto sequestro amministrativo, e cioè impossibilitata ain. Per la procura Sea ...

alessandrazinit : #migranti #Sea Watch torna in mare. Il tribunale ordina il dissequestro - mipiace17 : NON AVEVAMO DUBBI! Migranti, Sea Watch 3 vince l'appello. La Ong: «Torniamo in mare» @corriere - Corriere : Sea Watch vince l'appello. La Ong su Twitter: «Torniamo in mare» -