Manovra | le opposizioni annunciano ricorso alla Consulta | “Con la fiducia preclusa la

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Dopo l’annuncio di Matteo Salvini, lehanno ufficializzato che farannosullaperché ritengono che con lasia statala discussione in Parlamento, violando la Costituzione. I capigruppoCamera Riccardo Molinari (Lega), Mariastella Gelmini (Forza Italia) e Francesco Lollobrigida (FdI) hanno parlato di“blindata”. Molinari ha sottolineato: “FaremoCorte Costituzionale per denunciare l’atteggiamento del governo” giallorosso sul. “Il fatto che il parlamentare non possa presentare emendamenti mina il suo ruolo”. Il testo approvato lunedì 16 al Senato è di fatto la versione definitiva, visto che a causa dei tempi strettissimi la Camera non avrà modo di fare modifiche. Lo scorso anno andò in scena una situazione identica a parti rovesciate. A ...

