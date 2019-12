Dall' impeachment rischio boomerang per i dem

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Dopo il voto della maggioranza democratica alla Camera che ha detto “Sì” al rinvio a giudizio di Donald Trump per l’- che probabilmente sarà bloccato dal “No” della maggioranza repubblicana al Senato - sorgono diverse incognite nelle presidenziali del 2020.Primo. Nella tradizione americana, un leader politico colpito da accuse gravi, e tanto più un presidente sottoposto a, viene generalmente squalificato nelle successive elezioni popolari. Questa volta, però, per Trump presidente la condizione molto positiva dell’economia e dell’occupazione potrebbe giocare in senso opposto. Secondo. La leader democratica della Camera Nancy Pelosi (che non voleva l’) ha ispirato la sua battaglia anti-Trump alla difesa della Repubblica, cioè ai valori della Costituzione e dei ...

Agenzia_Ansa : Storico voto alla Camera, #Trump ad un passo dall'#impeachment - bierreuno : Alla fine è sicuro che il Senato salverà Trump dall’impeachment. Va a finire che gli americani dopo questa faccenda… - Tradecon1 : Kathleen Parker, pubblicista del Washington Post: Trump uscirà dall'impeachment non solo non sconfitto, ma anche mo… -