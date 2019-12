A tutto Allegri | «Allenatori in tribuna? Una ca****a I calciatori sono come cavalli»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 19 dicembre 2019): «in? Che caz****». Le parole del tecnico livornese sulla sua filosofia Lunghissima intervista da parte di Massimilianoa ESPN. L’ex tecnico della Juve spiega la sua idea di calcio attraverso paragoni irriverenti. FILOSOFIA – «Federico Tesio, uno dei più grandididi sempre, diceva sempre che per capire se è un cavallo sta bene devi vederemuove le gambe la mattina. Con iè la stessa cosa. È così che vedi sein forma oppure no. Poi entri nel centro, guardi le statistiche e i dati e capisci se confermano quello che hai visto oppure no. Se ho visto che un calciatore ha corso poco, ha fatto ad esempio 3000 metri, con un’intensità cardiaca molto alta vuol dire che il calciatore non è in un buono stato di forma. Se non guardo il giocatore che corre ma guardo solo il dato ...

ilbarza : Allegri sta spiegando come allenare sia soprattutto intuizione, mentre voi lasciate tutto nel campo della deduzione - mirkonicolino : 'Se meccanizzi tutto non hai più calciatori pensanti. Se i calciatori sono abituati a passare da quella porta, ma q… - Aki3010_lol : Mo' mi riguardo tutto I Medici, tanto pe sta allegri -