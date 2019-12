William tocca Kate Middleton ma lei si scansa | il gesto di stizza trasmesso dalla tv

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Quello ripreso dalle telecamere della BBC è iluniversale per comunicare all’interlocutore di nonrci. Ma quando seie a osare sfiorare la tua spalla è il principed’Inghilterra, allontanato in malo modo nello spazio di un battito di ciglia, ladiventa quasi un fatto di stato. Il set della scena che rischia di provocare l’ennesimo breve momento di imbarazzo alla famiglia reale inglese è la trasmissione “A Berry Royal Christmas” in onda sulla BBC. Il video diche allontanaLe telecamere hanno seguito il duca e la duchessa di Cambridge durante gli impegni ufficiali presi in occasione del Natale. È probabile che, prima di uno di questi, come accade alle coppie di tutto il mondo ogni giorno, traci sia stato un litigio e che al momento di girare il filmato lanon lo avesse ancora metabolizzato. ...

