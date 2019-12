Via libera alla fusione tra Fca e Psa Ecco cosa succederà

Leggi la notizia su wired

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) (Photo by Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images) Confermato ufficialmente il matrimonio industriale tra Fca e Psa. Nella giornata del 17 dicembre è arrivato il definitivo viaanche da parte francese, e nei prossimi 12-15 mesi verrà quindi perfezionata la partnership produttiva tra i due colossi dell’auto. Dall’unione dei due gruppi nascerà un colosso mondiale nella produzione di automobili, secondo solo al gruppo Volkswagen per quanto riguarda l’Europa e quarto a livello globale. Come riportato nella nota congiunta delle due compagnie, non ci sono grandi novità per quanto riguarda l’assetto del nuovo gruppo. La sede sarà in Olanda e le azioni della società potranno sfruttare ben tre piazze finanziarie, quella francese, sul listino Euronext di Parigi, quello italiano di Piazza Affari e infine quello di Wall Street, così da moltiplicare le possibilità di scambio in ...

msgelmini : Il via libera alla #cannabis in #manovra sarebbe stato uno schiaffo al buon senso e un pessimo messaggio per i nost… - MediasetTgcom24 : Fca-Psa, via libera alla fusione: sede in Olanda e quotazione in 3 piazze #fca - fattoquotidiano : Banche, Financial Times critica il via libera Ue al salvataggio con soldi pubblici della tedesca NordLB: “Mina la c… -