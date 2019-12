SsangYong - La nostra intervista a Mario Verna

Leggi la notizia su quattroruote

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Nel corsi dei primi undici mesi del 2019, laha immatricolato nel nostro Paese 2.185 vetture, per una quota di mercato pari allo 0,12% sostanzialmente analoga a quella dello stesso periodo dellanno precedente (dati Unrae). Ecco la, general manager dellaItalia.Potete tracciare un primo bilancio del 2019 per il settore auto aziendali? E quali previsioni fate per il 2020? Abbiamo investito in questi anni nello sviluppo di auto tecnologicamente allavanguardia, capaci di rispondere alle esigenze di tutti i clienti, e siamo pronti per approcciare il segmento delle vetture aziendali proponendo una soluzione perfettamente in linea con i bisogni del mercato business. Siamo infatti certi che la nuova Korando, in arrivo in Italia a gennaio 2020, rappresenterà unalternativa importante nellambito delle flotte aziendali e del noleggio grazie alla ...

