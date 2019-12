Spazio | CosmoSkyMed Second Generation | in volo il primo satellite

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Kourou, 18 dic. (askanews) – Dopo un rinvio di 24 ore è partito senza ulteriori problemi da Kourou, in Guyana francese, il vettore Soyuz con ildia Generazione (CSG-1) del programma COSMO-SkyMed dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e del Ministero della Difesa. Dedicato all’osservazione della Terra, CSG-1 si affianca alla costellazione di 4 satelliti già in orbita utilizzati per compiti di Difesa, monitoraggio ambientale, gestione emergenze e protezione civile. La nuova tecnologia e le innovazioni dei satelliti di nuova generazione dipermetteranno una maggiore capacità operativa e più efficaci servizi e applicazioni per utenti istituzionali e commerciali. Giancarlo Varacalli, reponsabile Asi del programmadia generazione. “Il lancio di oggi è stato un successo completo – ha commentato ad askanews da ...

