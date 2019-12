Ladri in casa di Verdini | anneriscono con l’accendino il ritratto di Salvini

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Arriva in questi momenti una notizia diffusa da Il Corriere Fiorentino e che riguarda l’intrusione di alcuninelladell’ex parlamentare di Forza Italia, Denis. Secondo quanto emerso, i fatti sarebbero avvenuti la scorsa settimana quandonon si trovava in città a Pian dei Giullari, zona collinare di Firenze.indi Denisa Firenze Il furto, ancora non quantificato in euro, sarebbe stato messo a segno la scorsa settimana e scoperto solamente in questi momenti. Onere al momento dei carabinieri del Comando provinciale capire cosa sia accaduto nell’abitazione di Denis, l’ex parlamentare ed ex coordinatore nazionale di Forza Italia e successivamente di Ala. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, isarebbero riusciti ad entrare nella villa diforzando una finestra, avendo dalla loro parte il tempo....

fanpage : Ladri nella casa di Denis Verdini a Firenze: bruciato con un accendino il quadro di Salvini - emanuelatarquin : RT @claudio_2022: Derubato e picchiato in casa lo scorso 7 novembe. Dopo due mesi di i indagini presi I responsabili. Trattasi di tre alban… - AmedeoFortuna : RT @claudio_2022: Derubato e picchiato in casa lo scorso 7 novembe. Dopo due mesi di i indagini presi I responsabili. Trattasi di tre alban… -