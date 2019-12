Il Mattino – De Laurentiis ai calciatori | «Gattuso può riportarci alla Grande Bellezza di

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Il presidente ha provato a dare la scossacena di Natale del Napoli che si è tenuta ieri sera. L’animo degli invitati evidentemente non era proprio quello di festeggiare, dal momento che non si sono udite risate o scherzi in sala, come ha riportato oggi il. Deperò ha preso la parola per spronare la squadra e introdurre l’arrivo del nuovo tecnico Rinoa cui ha dedicato parole di stima e affetto. Ma il presidente non si è fermato ed è tornato a parlare con malinconia del calcio di Sarri a Napoli «Mi sono detto, qui ci vuole qualcuno che abbia un punto fermo, un’idea di calcio che era su cui avevamo basato ladi cui l’80 per cento di voi è stato immenso protagonista. Rino è l’unico che ci può ritraghettare verso quellaed è questo il mio augurio per voi per l’anno nuovo». L'articolo Il– De ...

