F1 | le novità regolamentari del Mondiale 2020 Stesse gomme Pirelli | ma con pressione

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Ildella F1 comincia a prendere forma. Nella prossima stagione non ci sarà certo un regolamento stravolto come in quella successiva ma la FIA ha comunque apportato qualche modifica regolamentare, imparando dagli errori commessi e cercando di venire in contro ai team. Oltre al calendario da 22 gare, che renderanno il campionato il più lungo della storia della categoria, e al cambio di nome di Toro Rosso che si chiamerà Alpha Tauri, ci saranno infatti tre cambiamenti abbastanza significativi rispetto al 2019. Il più impattante sarà l’aumento da 2 a 3 del numero di MGU-K utilizzabili durante la stagione, finalmente rilasciando un po’didalle spalle dei team che si sono trovati davvero troppo ingabbiati nel 2019. Il grosso vantaggio di questo cambiamento sarà anche quello di avere meno penalizzazioni in griglia e quindi risultati più fedeli ai valori in ...

