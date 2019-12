Didattica digitale | asse Miur-Microsoft | cloud e intelligenza artificiale tra i banchi

Leggi la notizia su ildenaro

(Di giovedì 19 dicembre 2019)Italia e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca hanno rinnovato oggi la collaborazione e siglato un nuovo protocollo d’intesa triennale per promuovere una cultura dell’innovazione attraverso unapiù, inclusiva e sostenibile. La partnership, avviata nel 2015, ha visto in questi anni oltre 100 mila tra docenti e dirigenti scolastici coinvolti in percorsi di formazione e di aggiornamento su tematiche relative all’integrazione delle nuove tecnologie nelle metodologie di insegnamento a Scuola e oltre 35 mila studenti in tutta Italia partecipare a training, laboratori e workshop dedicati ai nuovi trend digitali per acquisire le competenze necessarie per affrontare i lavori del futuro.Italia proseguiranno in questo percorso per sperimentare nuovi modelli per l’insegnamento e ...

